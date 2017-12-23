قطار «برشلونة» يسحق «الريال» بثلاثية في «كلاسيكو الأرض»

عين ليبيا

عمق برشلونة من جراح غريمه ريال مدريد بفوزه بالكلاسيكو، على أرضية ملعب “سنتياغو برنابيو”، في الجولة السابعة عشرة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس سواريز وليونيل ميسي وأليكس فيدال وبتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 45 نقطة ليبتعد عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد بفارق 9 نقاط، وعن ريال مدريد بـ14 نقطة كاملة.

أول أهداف المباراة كانت في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 54 حيث تمكن برشلونة من التقدم في النتيجة عن طريق لويس سواريز، بعد كرة أرسلها سيرجي روبيرتو للنجم الأوروغوياني وراء الدفاع باتجاه يسار منطقة الجزاء حيث يتواجد النجم الأوروغوياني الذي أحرز الهدف الأول للفريق الكتالوني.

وتعقدت وضعية ريال مدريد عند الدقيقة 64 بعد أن حصل برشلونة على ركلة جزاء بعد تعمد كارفاخال لمس وإعاقة الكرة بيده وهي في طريقها للمرمى بعد رأسية من باولينيو، ليتم طرد الظهير الإسباني الدولي، ونجح ميسي من خلال ركلة الجزاء في تسجيل الهدف الثاني.

وأضاف أليكس فيدال الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد استغلاله لخطأ الحارس نافاس لتنتهي المناسبة السعيدة لبرشلونة في مدريد بالفوز بهذه النتيجة الكبيرة.