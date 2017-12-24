صوان: ندعم المسار السلمي وسنشارك في الانتخابات

قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء إن الحزب “رغم كل الظروف بقى صامدا وداعما للاستقرار ولنجاح المسار السلمي الديمقراطي”، مؤكدا على أن الحزب سيشارك في الانتخابات.

وأوضح صوان في تصريح خاص لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن إعلان المفوضية العليا للانتخابات البدء في حصر وتسجيل الناخبين “خطوة ضرورية على أن تكون البداية بطرح مشروع الدستور للاستفتاء. فهي الخطوة الاولى التي يجب أن تنطلق منها المفوضية فهو الأساس لبناء الدولة ولا أحد يملك التعبير عن إرادة الليبيين إلا من خلال صناديق الاقتراع”.

ودعا صوان المبعوث الأممي “غسان سلامة” إلى عدم الاستماع الى الأصوات التي “تحاول الالتفاف على الشعب وتتحدث بإسمه وتزعم ان الشعب لا يريد الاستفتاء”. وأضاف منوها بأن “هيئة صياغة الدستور، هي هيئة انتخبها الشعب، ومن حق كل الليبيين المشاركة والقرار بيد الشعب الليبي”. ورأى أنه”إذا كان الليبيون محتاجون لوثيقة جامعة، فلماذا لا يكون الدستور. فإن الاستفتاء على الدستور هو المسار الذي يشهد خلافا أقل، وحتى إن وجد الخلاف فهو ليس بين أجسام أو مناطق بل اختلاف طبيعي بين الأفراد وهذا لا يخلو منه عمل بشري”. وقال “فِي تقديري أن البدء بالاستفتاء على الدستور يهيئ المناخ للاستقرار والانتخابات”.

وطالب صوان مجلس النواب والأعلى للدولة بأن “يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي وأن ينحصر عملهم في دعم هذا المسار”. إلا أنه أردف “لكن للأسف ما نراه عكس ذلك. خاصة تمزق مجلس النواب وهيمنة رئاسته وانسحاب أغلب الأعضاء”. ورأى رئيس حزب العدالة والبناء أن “على بعثة الامم المتحدة والمجتمع الدولي، إذا كانوا مهتمين باستقرار ليبيا، ممارسة الضغط على معرقلي العملية السياسية” في البلاد.