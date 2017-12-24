«العامة للكهرباء» تباشر في أعمال الصيانة بالرغم من العوائق

عين ليبيا

توجه فريق دائرة الإعلام بالشركة لمكتب مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات للوقوف على سير العمل والجهود المبذولة في هذه الظروف الاستثنائية حيث استقبل المهندس عياد القنيدي الفريق الإعلامي بمكتبه في المقر الرئيس للشركة بطريق السواني يوم الخميس الموافق 21/12/2017 م.

وأفاد المهندس عياد القنيدي مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات أنه في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة تتخذ الشركة العامة للكهرباء العديد من الإجراءات الاحترازية وتشكيل غرف طوارئ بالإدارات العامة وعلى مدار 24 ساعة والتنسيق التام والمستمر بين كل الإدارات الفنية والمساعدة والاتصالات وخدمات المستهلكين والاستفادة من امكانياتهم وصدر عن الإدارة التنفيذية عدداً من المناشير موجهة لكافة الإدارات من اجل تسهيل اجراءات العمل.

وتم تخصيص أرقام هواتف لغرف الطوارئ لجميع المناطق وهي جاهزة لاستقبال البلاغات والتحرك لمكانها ومباشرة أعمال الصيانة وبالرغم من وجود العديد من العوائق جراء تراكم المياه وسقوط الأشجار واغلاق بعض الشوارع ومع هذا مستمرين في عملنا لإنجاز كل الاعمال.



وأكد المهندس عياد القنيدي مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات على ضرورة تواصل المواطنين مع غرف الطواري بالمناطق للإبلاغ عن أي اعطال قد تحدث ونحن جاهزون لصيانتها ونطالبهم بعدم المساس والدخول للمحطات وارجاع التيار الكهربائي بأنفسهم الامر الذي قد يسبب خطر عليهم اولاً وعلى فنيي الصيانة أثناء تأديتهم عملهم.



ونوه على أن العمل مستمر في جميع إدارات الشركة على مدار 24 ساعة وذلك حتى استقرار الاحوال الجوية.