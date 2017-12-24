اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع المجلس البلدي الجفرة

عين ليبيا

عقد المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صباح يوم الخميس 21 ديسمبر 2017 م اجتماعاً مع المجلس البلدي الجفرة ضم عميد البلدية عثمان أبوبكر حسونة، والدكتور عبد اللطيف المهدي جلالة عضو مجلس البلدية، والنائب عن دائرة الجفرة بمجلس النواب الدكتور إسماعيل الشريف.

تناول اللقاء الوضع الراهن في المنطقة، وعودة الشركات لمواقعها واستقرار الأمن وسبل إعادة تأهيل الحقول وعودة الإنتاج بالمنطقة.