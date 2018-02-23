بنغازي.. إزالة الأكشاك العشوائية وهياكل السيارات بـ«الصابري وحي السلام»

عين ليبيا

باشرت غرف عمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي، اليوم الخميس، الموافق: 22 فبراير 2018 بإزالة الاكشاك العشوائية وهياكل السيارات في منطقتي الصابري وحي السلام.

وأفاد آمر المجموعة المكلفة مساعد ضابط خالد المنفي، أن عملية الإزالة جاءت بناء على تعليمات مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد ونيس العرفي لغرفة العمليات غرب بنغازي التابعة لجهاز للحرس البلدي وبمساعدة مركز شرطة الصابري.

وأضاف أنه تم إزالة كل الأكشاك وبعض المباني العشوائية الغير مرخصة وإزالة العوائق ومخلفات الحرب في منطقة الصابري وحي السلام.