وزير العدل يجتمع برئيس المفوضية العليا لـ«الانتخابات»

عين ليبيا

اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد عبد الواحد عبد الحميد صباح اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2018 بمقر ديوان الوزارة مع رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح بحضور مستشار وزير العدل عبد الباسط الحمري والمستشارين محمود عبد الله المصاقري وخالد أبوعجيلة دياب.



جاء هذا الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين المفوضية العليا للانتخابات ووزارة العدل في عدة أوجه من بينها دعم العملية الانتخابية القادمة والاستفتاء على الدستور ودور السلطة القضائية في الدفع بالعملية الانتخابية من حيث تدريب القضاة وبناء قدراتهم في الفصل في الطعون الانتخابية.



وفي هذا اتفق الجانبان على التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي بترشيح عدد من القضاة ورؤساء المحاكم الإبتدائية لحضور دورات تعقد في هذا الشأن.



كما ناقش المجتمعون فتوى إدارة القانون بخصوص لجنة شؤون الأحزاب المنصوص عليها في القانون رقم 29 لسنة 2012 والجهة المختصة بتشكيلها واختصاص السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التنفيذية والملاحظات التي أبدتها إدارة القانون حول قصر المدة التي أوجب القانون خلالها البث في الطلب إضافة إلى كيفية التعاطي مع الفتوى والنتائج المترتبة عليها والكامنة في تجميد العمل السياسي للدولة القائم على التعددية السياسية والحزبية من أجل ضمان تداول سلمي على السلطة وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري.