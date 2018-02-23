«الاتحاد» يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقي و«التحدي» يغادر دوري الأبطال

تأهل فريق الاتحاد إلي دور الـ 32 لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير والمستحق على مضيفه فريق ساحل النيجر، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب (الجنرال سيني كونتشي) بنيامي، ضمن إياب الدور التمهيدي للمسابقة.

افتتح عبد السلام الفيتوري التسجيل في الدقيقة 25 وأضاف محمد الطبال الهدف الثاني في الدقيقة 30 ثم عزز الفيتوري تقدم فريقه بالهدف الثاني له والثالث لفريقه الاتحاد، في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وكان الاتحاد قد فاز ذهابًا بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب معاذ عيسى ليتأهل إلى الدور القادم بنتيجة أربع أهداف نظيفة من مجموع المباراتين.

من جهة أخرى ودّع فريق التحدي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام فريق أدونا ستارز الغاني في إياب الدور التمهيدي بهدفين دون مقابل، حيث استطاع فريق ادونا ستارز المضيف تعويض خسارته في مباراة الذهاب التي أجريت بملعب بيتروسبورت بالقاهرة بهدف دون رد.