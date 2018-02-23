وكيل وزارة التعليم: لامجال لـ«التباطؤ» في صرف علاوة الحصة

حذّر وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام “عادل جمعة” مراقبات التعليم بالبلديات من التلكؤ في تنفيذ قرار رئاسة الوزراء رقم (950) بشأن منح المعلمين قيمة مالية بحسب الحصص الدراسية، أو التهاون في إعداد وتجميع الاستمارات والاحصائيات الخاصة بذلك قائلا” لا مجال للتباطؤ في صرف علاوة الحصة”.

وأوضح عادل جمعة إن “صرف علاوة الحصة للمعلمين مع نهاية الفصل الدراسي الأول، يؤكد التزام الوزارة بتعهداتها تجاه العاملين بالقطاع ويبرز جديتها في تحقيق أهدافها الرامية إلى تحسين الأوضاع المالية لهم، وأنها ماضية ضمن نهج تدريجي في تلبية مطالب المعلمين”، داعيا بذلك الإدارات ذات العلاقة بالوزارة ومراقبات التعليم كلا ضمن اختصاصه، إلى التنسيق والتعاون وتسخير الجهد الجماعي لتنفيذ هذا القرار وإنجاحه وإخراجه الى حيز الوجود ضمن المدة المقررة لذلك.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس بمقر ديوان الوزارة بطرابلس مع مراقبي التعليم ببلديات المنطقة الوسطى بحضور مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة ، والذي تناول فيه أيضا استراتيجية الوزارة في إصلاح وتطوير المنظومة التربوية والتعليمية لاسيما فيما يتعلق بتطوير وتحديث المناهج والمقررات الدراسية، مؤكدا في هذا الصدد بأن هدف الوزارة هو تجويد مخرجات العملية التعليمية، وضمان حصول أبنائنا على تعليم جيد، يوفر لهم مستقبلا زاهرا.

وأضاف جمعة، بأن التجهيز جاري حاليا لبرنامج تدريس اللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الابتدائي انطلاقا من العام الدراسي القادم 2019-2018م، موضحا بأن الوزارة تعاقدت مع أحدى الشركات الرائدة في مجال تعليم اللغة الانجليزية ، وأن الشركة في طور طباعة الكتب، بالإضافة إلى تحضير الوزارة فيما يتعلق باختيار وتأهيل معلمين من خريجي كليات التربية وحملة ليسانس في اللغة الانجليزية لتدريس مادة اللغة الانجليزية في المدارس.

وفي هذا الشأن، بين مدير إدارة التعليم الأساسي بالوزارة أحمد، إن أغلب المراقبات التعليمية بالبلديات قامت بإحالة قوائم الطلبة المتقدمين لتدريس مادة اللغة الانجليزية إلى الوزارة، مشيرا إلى أن أعداد الطلبة المتقدمين كانت جيدة.

وحول تجهيز منظومة معلومات بالوزارة طالب الوكيل المراقبات بالإسراع في تزويد الوزارة بالبيانات والإحصائيات الخاصة بـ (الطلاب، المعلمين والموظفين) التابعين لهم، مشدداً على أن تتضمن هذه البيانات الرقم الوطني لكل طالب وأن يتم تسليمها للوزارة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني, موضحاً بأن هذه البيانات سيتم استخدامها في التقديرات الخاصة بطباعة وتوزيع الكتاب المدرسي، وذلك طبقا لتوصيات ديوان المحاسبة بالخصوص.

وفي سياق ذي صلة تباحث المجتمعون حول الأوضاع التي تسير فيها امتحانات طلبة سنوات النقل، مبدين رضاهم عن حسن التنظيم والظروف التي تسير فيها الامتحانات واصفينها بـ “الجيدة”.