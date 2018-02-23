بنغازي.. تركيب عدد من اللوحات الإرشادية والتحذيرية من وجود «ألغام»

عين ليبيا

قامت غرفة عمليات الطوارئ بديوان بلدية بنغازي صباح اليوم بتركيب عدد من اللوحات الإرشادية التي تحذر المواطنين من مخاطر اللألغام ومخلفات الحرب بمناطق وسط البلاد والصابري و سيدي اخربيش وسوق الحوت والفندق البلدي.

يشار إلى أن صنف الهندسة العسكرية قد عثر صباح اليوم أثناء عملية التمشيط على عدد ثمانية دانات قابلة للإنفجار من مخلفات الحرب بإحدى المنازل في منطقة الصابري وقد تم تفكيكها وإزالتها.

من جانبها تناشد بلدية بنغازي المواطنين أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي اجسام غريبة والتواصل مباشرة مع صنف الهندسة العسكرية لضمان سلامتهم من مخاطر اللألغام والمفخخات.