عين ليبيا

تحت شعار نعم لثقافة الوطن الجامع”، تم صباح اليوم الخميس 22 فبراير 2018، تدشين وانطلاق المناشط الفكرية والثقافية للعام 2018 لحراك “نعم ليبيا”، خلال الحفل الذي أقيم بقاعة بلد الطيوب بديوان الهيئة العامة للثقافة، وشارك في حفل التدشين رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة والعديد من الشخصيات العامة والثقافية والفنية وموظفي الهيئة.

بدأ حفل التدشين بكلمة لحسن أونيس رئيس اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة، تلتها كلمة السيد احتيوش فرج احتيوش رئيس مجلس إدارة حراك نعم ليبيا ،والسيد الصادق دهان مقرر عام للحراك والناطق الرسمي باسمه.



يذكر أن الحراك الوطني نعم ليبيا منظمة مدنية غير حكومية، ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويعمل بشفافية التمويل ويحدده بلوائح ضابطة محددة، ومقر الحراك الرئيس بمدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب في المدن الليبية الأخرى او بالخارج إذا لزم الامر، وبقرار من أمانته العامة.

وينطلق الحراك من واقع المجتمع الحالي، ومن تاريخه النضالي أيضا وقدراته الكامنة في طاقات النهوض والتوجه نحو بناء الدولة التي يرتضيها، وتحقيق حلمه في ليبيا وطناً ديمقراطياً حراً يقوم على المدنية والمواطنة.



ويعمل أعضاء الحراك سوياً في إطار جماعي، يستوعب حق الاختلاف، ويؤمن بالتعددية ويرفض العنف والتطرف، ويسعى لحشد الرأي العام ليدعم أهدافه الاستراتيجية والمرحلية في لم شمل الشتات ورأب الصدع وترميم الشقوق التي أحدثها الأعداء في جدار الوطن والتعاضد لتجاوز المحنة بالتنمية والإصلاح وبمشروع حضاري، على أسس من الديمقراطية التي تحفظ الحقوق الأساسية لكل انسان، وباقتصاد حر يضمن الحياة الكريمة والفرص العادلة لكل المواطنين، معتزين بالهوية الليبية بكل جذورها وروافدھا التاريخية.

