إطلاق نار في مدينة زيوريخ السويسرية ومقتل شخصين

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أقلام وآراء
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هيـبة الـــدولة - بقلم حسني ناجي
الدولة التي لا زلنا نتباكى لغيابها ونسترسل في الاختلاف وفي...
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غثيان بعد الغليان.. - بقلم محمود أبو زنداح
الأشاوس دخلوا إلى المكان فأصبحنا في حالة غثيان بعد فورة غضب وحالة...
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فصل المال عن السياسة واعداء الحق المبين - بقلم حسني ناجي
من المفيد لمقالتي هذه التي أتناول فيها قضية جوهرية تهم كل...
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تطبيق انترنت الاشياء فى المواصلات السيارة نموذجاً - بقلم م. أحمد المجدوب
تتعدد انواع المواصلات والنقل البرية والبحرية والجوية وبالعديد...
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