بمنصة التحكيم العلمي الدولية.. جامعة بنغازي تتصدر الجامعات الليبية

عين ليبيا

تحصلت جامعة بنغازي على المركز الأول على مستوى الجامعات الليبية بمنصة التحكيم العلمي الدولية PUBLONS التي تعمل تحت مظلة Clarivate Analytics والمعروف سابقا Thomson Reuters.

ووفق الموقع الرسمي للجامعة حظيت جامعة بنغازي بالمركز الأول ليبياً على المستوى الدولي في مجال التحكيم العلمي على مستوى 5 تخصصات علمية.