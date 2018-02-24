بمنصة التحكيم العلمي الدولية.. جامعة بنغازي تتصدر الجامعات الليبية

جامعة بنغازي الأولى ليبياً بتصنيف PUBLONS

 

عين ليبيا

تحصلت جامعة بنغازي على المركز الأول على مستوى الجامعات الليبية بمنصة التحكيم العلمي الدولية PUBLONS التي تعمل تحت مظلة Clarivate Analytics والمعروف سابقا Thomson Reuters.

ووفق الموقع الرسمي للجامعة حظيت جامعة بنغازي بالمركز الأول ليبياً على المستوى الدولي في مجال التحكيم العلمي على مستوى 5 تخصصات علمية.

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تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: زورو سيف العدالة 3 دقائق ago

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ألف ألف ألف مبروك لجامعة بنغازي على هذا الإنجاز العلمي و إلى مزيد من التقدم و الإزدهار لجامعة بنغازي بشكل خاص و للجامعات الليبية بشكل عام و شكراً لسعة صدركم و شكراً

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