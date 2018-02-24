بعد عملية الردع في منطقة المايا..استنكار واستهجان من مؤسسات وأعيان منطقة ورشفانة

عين ليبيا

اسنتكر اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء منطقة ورشفانة قيام عناصر من قوة الردع بالتوجه إلى منطقة الماية ودخولهم في اشتباكات بالمنطقة أدت إلى وقوع ضحايا.

كما استنكر البيان ما وصفه «الجريمة البشعة» التي ارتكبتها «قوة الردع الخاصة» التابعة لحكومة الوفاق الوطني بحق المدنيين في منطقة الماية غرب العاصمة طرابلس.

حيث دعا البيان كافة الحقوقيين للقيام بدورهم للتحذير من خطر القتل دون محاكمة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها السكان المدنيين في ورشفانة.

كما طالب ايضاً السلطات القضائية بفتح تحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبت في منطقة الماية، وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبيها والمسؤولين عنها، ومن أعطى الأوامر والتعليمات بالهجوم على السكان المدنيين في مصرف الماية.