الهيئة العامة للإعلام والثقافة تكرّم الأستاذة «مناجي بن حليم»

أقامت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني مساء يوم الخميس الموافق 22/2/2018 بالتعاون مع مكتب الثقافة بنغازي ونادي أصدقاء الكتاب بمركز وهبي البوري الثقافي حفلاً تكريمياً للأستاذة مناجي بن حليم والتي كانت تشغل منصب مدير مكتب الثقافة بنغازي في السابق تقديراً لمجهوداتها في مجال الثقافة قبل وأثناء توليها هذا المنصب ولا زالت تبذل قصارى جهدها في دعم الثقافة والمثقفين.

وشارك في الحفل عدد من الكتاب والأدباء والشعراء بالإضافة إلى فرقة الزمن الجميل الموسيقية.

وفي الختام قام خالد نجم رئيس الهيئة العامة لللإعلام والثقافة والمجتمع المدني بإهداء مناجي درعاً تكريمياً تقديراً وعرفاناً لما تقدمه في دعم الثقافة والمثقفين في بنغازي خاصة وليبيا عامة.