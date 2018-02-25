كلية الطب البيطري بطرابلس تحتفي بطلابها خريجي البكالوريوس والماجستير

اقيم صباح اليوم السبت بمدرج كلية العلوم احتفال كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس بخريجي طلبة البكالوريوس و الماجستير من العام الدراسي 2010-2011 حتى العام 2015-2016، وبحضور السيد رئيس جامعة طرابلس أ.د. نبيل النطاح ووكيل الجامعة للشؤون العلمية وعميد كلية الطب البيطري بجامعة طرابلس.

كما حضر أ.د. المدني دخيل رئيس الجامعة السابق وعدد من عمداء الكليات ومسجل عام جامعة طرابلس وعميد كلية الطب البيطري بجامعة عمر المختار و عميد كلية الطب البيطري بجامعة الزيتونة وأيضا عميد كلية التقنية الطبية بجامعة جفارة، حيث تم القاء مجموعة من الكلمات وتكريم الأوائل وتوزيع الشهائد على الخريجين وسط جمع من الحضور الكريم.

الجدير بالذكر أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي تقيمها كلية الطب البيطري احتفالا بالذكرى الستين لتاسيس جامعة طرابلس، والتي تستمر على مدى ثلاثة ايام.