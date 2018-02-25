برشلونة يواصل تألقه وتصدره للدوري الإسباني بفوز ساحق على جيرونا

عين ليبيا

سحق فريق برشلونة ضيفه جيرونا بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الامس على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث تقدم جيرونا في الدقيقة الثالثة من اللقاء عن طريق كرستيان بورتوجيس ورد برشلونة سريعاً بعدما أحرز لويس سواريز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة وأضاف لوينيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 30 وعزز النجم الأرجنتيني تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 36 وقبيل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل سواريز ثاني أهدافه ورابع أهدف برشلونة في اللقاء.

وواصل لاعبو برشلونة سيطرتهم على اللقاء في الشوط الثاني وتمكن سواريز من تسجيل الهدف الخامس لفريقه والثالث له في الدقيقة 66 واختتم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنصف دستة أهداف.

بهذه النتيجة يواصل برشلونة سيطرته على صدارة الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي يواجه أشبيلية في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول المسابقة.