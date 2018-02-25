العامة للكهرباء: لا يوجد طرح للاحمال اليوم الأحد رغم وجود عجز متوقع يصل إلى 250 ميجاوات
هل ترغب بالتعليق؟
التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.
أقلام وآراء
-
شموخ وكبرياء بغداد - بقلم خالد الناهي
من بغداد، كيف اصبحت، واين سوف تكون؟. بغداد هي العراق، العراق هو...
-
قراءة حول ترتيب ليبيا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017م - بقلم د. مجدي الشبعاني
الفساد ظاهرة عالمية عابرة للحدود تمكنت واستوطنت وأصبحت اسلوب...
-
وافِق القدر بالرضا - بقلم علي بوخريص
وافِق القدر بالرضا.. ولازم الصبر والشكر فيه. اسع فليس للإنسان...
-
بفضل روسيا وحلفائها في المنطقة سورية ستشهد السلام - بقلم أحمد صلاح
جرت في أواخر يناير في مدينة سوتشي الروسية المفاوضات السورية...
الأخبار في بريدك
أدخل بريدك الإلكتروني:
أسعار العملات
إستطلاع للرأي
الطقس بطرابلس
تفاعلات القراء
- صلاح الدرناوى: مشكور دكتور على مجهودك الرائع والذي اضن ...
- عبدالحق عبدالجبار: ههههههههههه لا يارجل لا ما تقولهاش .... ...
- علي ابوعبدالله: كلام الحق لايرضى الكتيرين - انها الحقيه...
- محمد جمعة رمضان عبدو: مشكور دكتور على هذا السرد الوافي والمعلو...
- عبدالحق عبدالجبار: أزمة قلبية تقضي علي شخص .... وازمة قبلية...