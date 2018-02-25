الحكومة الأردنية تقدم استقالتها أمام رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

عين ليبيا

قام أعضاء الحكومة الأردنية، اليوم الأحد بتقديم استقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» بأن مجلس الوزراء الأردني «عقد جلسة خاصة صباح اليوم الأحد قدم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري».

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تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: نعمان رباع 2 دقيقتين ago

    عاش بيان العسكر المجيد

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