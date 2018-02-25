الحكومة الأردنية تقدم استقالتها أمام رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

عين ليبيا
قام أعضاء الحكومة الأردنية، اليوم الأحد بتقديم استقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.
وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» بأن مجلس الوزراء الأردني «عقد جلسة خاصة صباح اليوم الأحد قدم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري».
#عاجل|| الوزراء يقدمون استقالاتهم امام رئيس الوزراء تمهيدا للتعديل الوزاريhttps://t.co/H7gXgDMmnh#بترا
— Jordan News Agency (@Petranews) February 25, 2018
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