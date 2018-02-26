«المُؤقتة» تُوزع مركبات لعدد 25 مديرية أمن

باشرت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في توزيع مركبات خاصة بمديرات الأمن أمس السبت، وذلك في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي إن هذه الخطوة تأتي بناءً على تعليمات رئيس الوزراء ووزير الداخلية المكلف عبدالله الثني لتقديم الدعم لكل المديريات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وذكر العريبي أن المركبات الآلية التي تم توزيعها تشمل “25”مديرية أَمن بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي من أمساعد إلى سرت وحتى الكفرة مرورا بالواحات جالو أوجلة وأجخرة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة أن من بين الجهات الأمنية التي تم تسليمها سيارات إدارة المنافذ بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هذه الدفعة من السيارات تعتبر الأولى للعام الحالي 2018.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني قام بتوزيع مركبات خاصة بمديرات الأمن في عامي 2016 -2017على مديريات كل من درنة والهلال والبيضاء وشحات والأبرق ومديريلا امن الجنوب والغرب.