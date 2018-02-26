استمرار أعمال صيانة واستكمال مستوصف «رومايا» بزليتن

عين ليبيا

تستمر هذه الأيام أعمال صيانة واستكمال مستوصف “رومايا” بزليتن بعد توقفها منذ عام 2005م.

وقال عضو المجلس البلدي المتابع لقطاع الصحة أن أعمال الصيانة والإستكمال للمستوصف إنطلقت في نهاية أغسطس من العام الماضي.

وأضاف “عصمان” في تصريح لقسم الإعلام أنه تم صرف مبلغ وقدره 376 ألف دينار حتى 19 فبراير الجاري والتي تشمل أعمال الصيانة وشراء وتوريد بعض المواد من طلاء ومواد صحية وكهربائية وسيراميك الحوائط والأرضيات والرخام والبي في سي والطلاء واليد العاملة.

ومن جانبها أشارت اللجنة المشرفة في تقريرها أن الأعمال المنجزة حتى 19/02/2018 م على النحو الأتي:-

– الانتهاء من أعمال تكسية الحوائط والأرضيات بالسيراميك للغرف والممرات والبلكونات والحمامات والمطبخ شاملا تركيب الوزرة للغرف بنسبة إنجاز 100 %.

– الانتهاء من أعمال تكسية أرضية الممرات بالرخام بنسبة انجاز 100%.

– أعمال التمديدات الكهريائية وتركيب اللامبات التجريبية وعلب المفاتيح والبرايز والمجمعات وصناديق المفاتيح الرئيسية وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 95 %، على أن يتم تركيب باقي الأجزاء بعد تركيب أبواب الحماية. وقد تم التواصل مع إدارة مشروعات الكهرباء بشأن توفير الكوابل الخارجية ولوحة التحكم.

– الانتهاء من جميع أعمال السباكة الداخلية بنسبة انجاز 100 %. وبالنسبة للتركيبات الخارجية سيتم البدء فيها بعد تركيب أبواب الحماية مباشرة.

– الانتهاء من تركيب شبابيك الحماية الحديدية بنسبة إنجاز 100 %.

– الانتهاء من أعمال تصنيع الأبواب الحديدية للمداخل الرئيسية للمبنى ولم يتبقى سوى أعمال التنظيف والجلفنة.

– البدء في أعمال الطلاء للحوائط الداخلية والأسقف، بنسبة الإنجاز تصل إلى 75 %

– أعمال تركيب النوافد والشبابيك من الـ PVC للغرف والحمامات والممرات وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 90%، علما بأن الأبواب من نفس النوع قيد التصنيع.

– تم تنظيف الساحات الخارجية من مخلفات البناء والحشائش تمهيدا لأعمال التشجير والحدائق ورصف الساحات ومواقف السيارات.

– البدء في أعمال تكسية الحوائط الخارجية بالجرافيت.