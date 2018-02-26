انطلاق ماراثون «سوق الجمعة» ذكرى للشهداء

عين ليبيا

انطلق ظهر اليوم الأحد الموافق 25 فبراير الماراثون الشبابي من ميدان شهداء بلدية تاجوراء إحياء للذكرى السابعة للمظاهرة السلمية المعروفة التي قضى خلالها العديد من الشهداء والجرحى عندما واجهتهم كتائب الطاغية في ذلك اليوم حيث انطلق الماراثون يتصدره حجم كبير لعلم الاستقلال يحمله العديد من الشباب.

وقد أخذ الماراثون سيره باتجاه طريق عرادة الرئيسي ببلدية سوق الجمعة.

وقد التحم شباب سوق الجمعة بشباب تاجوراء عند تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وسيتجه الماراثون الشبابي باتجاه منطقة الهاني وفشلوم ومنهما إلى ميدان الشهداء بقلب العاصمة طرابلس، وبحسب فريق إدارة الإعلام ومندوب تجمع 25 فبراير بسوق الجمعة أنه مع وصول الماراثون لميدان الشهداء بطرابلس يكون هناك العديد من الفقرات الفنية والكلمات الخطابية إحياء لهذه الذكرى.

كما أن العديد من الفقرات سيعلن عنها في حينها عند وصول الماراثون لأرضية ميدان الشهداء بطرابلس من قبل المسؤولين والمنظمين للماراثون.