الاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لرحيل عالم الآثار الليبي «فضل القوريني»

أقيم، يـوم السبت الموافق 2018/02/24 بمقر المجلس البلدي شحات احتفالية أحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل عالم الآثار الليبي فضل علي الحاسي الشهير بـ“فضل القوريني” برعاية وتنظيم الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني بالتعاون مع بلدية شحات وبحضور وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني وعميد المجلس البلدي شحات وإدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية ومدير امن مدرية شحات وإدارة التوجيه المعنوي الجبل الأخضر وعدد من المهتمين والمتخصصين ولفيف من الإعلاميين والأدباء والمثقفين والفنانين.

وألقيت خلال حفل التأبين كلمات أشادت بجهود وانجازات الفقيد الراحل في الميدان الأثري على المستوى الوطني وبمناقبه الحميدة، وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي لمحطات من مظاهرة الدكتور فضل وفيلم تلفزيوني بعنوان (قناعة) وتم في ختام البرنامج تكريم عدد من القامات في مجال الآثار والموروث الليبي وتكريم من ساهم في إنجاح الاحتفالية.

يشار إلى أن عالم الآثار الليبي فضل الله على محمد الحاسي توفي عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض دخل على أثره في غيبوبة، وهو متحصل على دكتوراه في الآثار الإغريقية، واللغة اليونانية القديمة من جامعة أثينا 1987م وعضو في جمعية الدراسات الليبية في لندن وعضو في منظمة ايكوم للمتاحف في (باريس) التابعة لمنظمة اليونسكو ومحاضر في قسم الآثار جامعة عمر المختار البيضاء ومحاضر ورئيس قسم السياحة في جامعة درنة.

وتقلد منصب مراقب الآثار في شحات والمنطقة الشرقية ومنصب الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للسياحة بالجبل الأخضـر وعضو اللجنة الشعبية للهيئة العامة للسياحة والآثار.