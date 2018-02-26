«أونيس» يحضر إحتفالية جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف بمصراتة

عين ليبيا

حضر رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس مساء اليوم السبت 24 فبراير 2018 الاحتفالية التي أقامتها جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف بمدينة مصراته إحياءً للذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير.

الاحتفال حضره عدد من النواب، ووزير الداخلية وكل من رئيسا هيئتي الشهداء والمفقودين، وعميد وأعضاء المجلس البلدي، وأمراء المنطقة العسكرية الوسطى، وغرفة العمليات العسكرية للبنيان المرصوص، وغرفة العمليات الخاصة مصراته، وقنصل دولة تركيا لدى ليبيا والوفد المرافق له.

استعرض خلاله عرض مرئي أبرزت فيه ملاحم التضحيات لذوي الإعاقة ومواقفهم التي تساهم في بناء الدولة، إضافة للأعمال التي قدمتها الجمعية منذ تأسيسها، ومنها مشروعها الطموح الخاص بذوي الإعاقة، “المنتجع الطبي الترفيهي” بالإضافة لرؤيتها المستقبلية للعام 2018م.