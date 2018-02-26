المؤتمر الوطني العلمي الثاني للثقافات المحلية في ضوء التغيرات الحالية بغريان

عين ليبيا

تحت شعار “معاً من أجل ثقافة تجمعنا”، انطلق صباح اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2018، بمسرح كلية الهندسة بجامعة غريان فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للثقافات المحلية في ضوء التغيرات الحالية، برعاية مكتب الهيئة العامة للثقافة غريان.

افتح المؤتمر بالنشيد الوطني وآيات من الذكر الحكيم، تم القيت العديد من الكلمات، حيث ألقى عمر بن رجب مدير إدارة التدريب بالهيئة العامة للثقافة كلمة ترحيب بالحضور والضيوف المشاركين في هذا المؤتمر، مشيرا إلى دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الثقافية لإثراء المشهد الثقافي، مؤكد على أهمية الثقافات المحلية واستثمارها للنهوض بالوطن، ومن جانبه رحب رئيس المؤتمر الدكتور محمد ابراهيم غومة رئيس جامعة غريان بالسادة الضيوف شاكرا لهم حضورهم إلى مدينة غريان للمشاركة في هذا المؤتمر مشيداً بهذه البادرة التي تبناها مكتب الثقافة غريان بالتعاون مع الجامعة تحت اشراف الهيئة العامة للثقافة.

تلت بعد ذلك عرض ضوئي لبعض الصور لمدينة غريان وعرض آخر لنشاطات المكتب، تم أعطيت الكلمة للسيد رئيس المؤتمر لإدارة الجلسات الفعلية.

حيث تم طرح أربعة ورقات بحثية، أتيحت بعدها فرصة للحاضرين لإبداء أراءهم واسئلتهم والردود عليها، وبعد استراحة قصيرة التئم المؤتمر في جلسته الثانية حيث طرحت أربع ورقات بحثية آخرى، تم بعدها تلاوة توصيات المؤتمر، وفي ختام المؤتمر تم تكريم المشاركين والجهات الداعمة والمنظمة.