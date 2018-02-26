اجتماع وزيرالداخلية بمصلحة الأحوال المدنية

عين ليبيا

اجتمع وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2018م مع مصلحة الأحوال المدنية والإدارات والفروع التابعة لها، وذلك للوقوف على عمل المصلحة، وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها.

وأكد الوزير أثناء الاجتماع على أن هذه المصلحة، من المؤسسات الحيوية بالدولة ونعول كثيراً على أن تكون في المستوى المطلوب، وذلك من خلال تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيطها وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالرقم الوطني أو إصدار الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية.

كما أعرب عن أمله في الرقي بهذه المصلحة، وتسخير كافة موظفيها للقيام بالأعمال المنوطة بهم والعمل على إقامة دورات تدريبية لهم، وربط كافة الإدارات والفروع من أجل الرفع من مستوي الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية.

عبر منظومة إلكترونية من شأنها أن تساهم في ربط المعلومات وسهولة التعامل معها، مثنياً في الوقت ذاته على كافة العاملين بهذا القطاع الهام، من حيث حجم العمل واعتزازهم بهذه المهام الواقعة على عاتقهم.