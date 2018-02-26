ايران توجه طلباً للسلطات السعودية بزيادة حصتها في الحج هذا العام

عين ليبيا

قامت إيران بتوجيه طلب عاجل إلى السعودية بشأن حصتها في الحج هذا العام.

وصرح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي أن إيران طلبت من السعودية زيادة حصتها في الحج هذا العام بمقدار 5 آلاف ليصل العدد الإجمالي من الحجاج الإيرانيين إلى 90 ألفا، بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأوضح محمدي أن موسم هذا العام سيكون كموسم العام السابق وأن تسجيل أسماء الراغبين في التوجه إلى السعودية لأداء فريضة حج هذا الموسم سيبدأ في 27 فبراير الجاري، فيما ستبدأ رحلات الحج في 17 يوليو المقبل، حيث ستكون المدة التي سيقضيها الحجاج الإيرانيون في السعودية 40 يوماً.