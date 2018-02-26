مفوضية الانتخابات تمدد فترة التسجيل في الخارج بناءاً على طلبات من المواطنين

عين ليبيا

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بياناً اليوم الاثنين يعلن عن تمديد فترة تسجيل الناخبين بالخارج حتى يوم السبت الموافق 10مارس2018م.

وكشفت المفوضية في بيانها، أن التمديد يأتي في ظل ما سجلته منظومة التسجيل بالخارج من إقبال متواضع على التسجيل، وبناء على طلبات من المواطنين الليبيين المقيمين بالخارج والذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى الآن، بسبب بعض الصعوبات الفنية المتعلقة بهم، داعية المعنيين بهذا التمديد إلى الاستفادة من هذه الفرصة بسرعة التسجيل، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

كما هنئت المفوضية في بيانها كافة المواطنين الذين أدرجوا أسماءهم بسجل الناخبين، تعبيراً عن تمسكهم بالخيار الديمقراطي كأساس لبناء الوطن.