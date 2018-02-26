الشاطر يفتح نيران كلماته على تويتر ويوجه اتهامات للرئاسي بالتخاذل والفساد

عين ليبيا

أعلن عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، أن الترسية على عقود المشاريع في طرابلس تتم بقوة السلاح.
وأكد الشاطر في تغريدة له على تويتر، أن «العقود بدأت تفتح مظاريفها بالمسدسات» مضيفاً أن «من لديه القوة قادر على إلغاء التعاقدات وفقا للقانون ومرورا بأجهزة الدولة الرقابية».
كما تسائل الشاطر عن سبب عدم الشروع في تنفيذ مشروع محطة ركاب مطار طرابلس رغم مضي ثمانية أشهر على توقيع العقد، والذي كان مفترضاً أن تنتهي منذ شهرين.

كما كتب الشاطر في تغريدة أخرى: «كان يا ما كان في قديم الزمان يحكى عن الشفافية في التعاقد وارساء العطاءات تفتح المظاريف المغلقة بالشمع الأحمر من لجنة العطاءات وبحضور مقدمي العروض ثم تبدا جلسة الترسية على أفضل شروط وأفضل سعر، كنت شاهدا على ذلك العصر، الفاتحة على الحوكمة والنزاهة ويحيا المسدس.

 

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