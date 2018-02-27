وزير الصحة يترأس اجتماع موسع؛ بحضور مدراء المستشفيات الواقعة في «المنطقة الجنوبية»

عين ليبيا

ترأس وزير الصحة المفوض، عمر البشير اجتماع موسع؛ بحضور مدراء المستشفيات الواقعة في المنطقة الجنوبية.

حيث خلص الاجتماع إلى إحالة كل الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات والمعدات الضرورية التي تحتاجها المستشفيات لتوفيرها بشكل عاجل.

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأعلى طلباً لجميع أقسام المستشفيات ودعمها بالموارد البشرية وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية؛ لتشغيل المستشفيات العامة بكامل قدرتها الاستيعابية

الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الأحد بديوان الوزارة؛ حضره وكيل الوزارة السيد”محمد هيثم” ومدير إدارة الصيدلة “ناهد المكي” ومدير إدارة المشروعات “محمد العزومي” ومدير إدارة المستشفيات “محمد العبيدي” ورئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة “فوزي أونيّس”.