بنغازي.. انطلاق دورة تدريبية في مجال «الإحصاء الطبي»

عين ليبيا

بدأت صباح أمس الأحد الموافق 25 فبراير 2018 م بمقر فرع مركز تنمية القوى العاملة الطبية– بنغازي دورة تدريبية في مجال الإحصاء الطبي. وتستهدف الدورة عدداً من العاملين في مجال الإحصاء بالعيادات والمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية – بنغازي وذلك بإشراف مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي وبالتعاون مع فرع مركز تنمية القوى العاملة الطبية– بنغازي.

وقالت مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة – المكلف د.إيناس العبيدي بأن هذه الدورة تتواصل لمدة خمسة أيام وتلقيها د. سيماء لجهر، وهي ضمن دورات الخطة التدريبية النصف سنوية لمكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة للعام الحالي 2018م.