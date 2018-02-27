البريقة.. عرض مرئي حول «استعمال الغاز الطبيعي كوقود للسفن»

عين ليبيا

بصالة مركز التدريب والتطوير وبحضور رئيس لجنة الإدارة ومديرعام المناطق الوسطى والشرقية وأعضاء الصف الأول من قياديي الشركة جرى اليوم الاثنين 26 فبراير 2018 م تقديم ورقة عمل باستخدام العرض المرئي تحت عنوان

(استعمال الغاز الطبيعي كوقود للسفن) المشروع العالمي الذي تسعى إليه دول العالم الأول بنهاية العام 2020 م في سبيل الطاقة النظيفة والتخلص من الوقود الثقيل وانبعاثاته الملوِثة للبيئة.

حيث تناول المهندس حسن قادربوه منسق تزويد السفن مقدم العرض الرؤية العالمية لسوق الغاز الطبيعي وتطلع شركة البريقة لتسويق النفط لإنشاء سوق لهذا المنتج ومنافسة الأسواق العالمية بهذا المجال.

هذا وقد تفاعل الحضور بالأسئلة والاستفسارات حول مادة الورقة المقدمة كما كان لرئيس لجنة الإدارة كلمة أشاد خلالها بالعرض المقدم كما عبرَ عن شكره وامتنانه لكافة العاملين بالشركة على الجهود المبذولة للنهوض بمهام الشركة كما ينبغي وضرورة زيادة مستوى الأداء لمتطلبات المرحلة كما تطرق لضرورة العمل وفق الخطة التنفيذية المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للشركة.