افتتاح المركز الثقافي «بن نصير»

عين ليبيا

افتتح رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس صباح اليوم الأحد 25 فبراير 2018 المركز الثقافي بن نصير، التابع لمكتب الهيئة العامة للثقافة بمدينة غريان، بحضور مدير مكتب الثقافة غريان وأعضاء اللجنة التسييرية وبعض مدراء الإدارات بالهيئة، ومدراء المكاتب الثقافية بالبلديات المجاورة، ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي وأهالي منطقة بن نصير.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار اهتمام الهيئة العامة للثقافة بالتوسع في كل المدن، والمناطق الليبية لمد جسور التواصل الثقافي، والرقي بتفعيل كل المناشط الثقافية في كل ربوع بلادنا الحبيبة الغنية بالتنوع الثقافي.