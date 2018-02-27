«العليا للعلاج» تعلن الشروع في تنفيذ «منظومة إلكترونية» لتنظيم الحصول على العلاج

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية ستساعد في حصول الحالات المرضية على الموافقات في وقت قياسي؛ كما ستسهل التواصل بين اللجنة الاستشارية العليا للعلاج واللجان الاستشارية للمناطق؛ والمستشفيات العامة؛ والمصحات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة؛ إضافة إلى الملاحق الصحية بالسفارات الليبية.

هذا وقد اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج صباح اليوم الإثنين مع ممثلي الشركة المكلفة؛ لاستيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة من اللجنة.

وفي السياق ذاته أكد “بالخير” أن تنظيم الحصول على العلاج يأتي ترسيخاً لمبدأ “الشفافية” في منح المواطنين حق العلاج وفقاً للأمراض المدرجة ضمن القائمة النمطية.