ورشة عمل لمعلمات «اللغة الأمازيغية» ببلدية زوارة

عين ليبيا

تحت إشراف مكتب تعليم اللغة الأمازيغية بزوارة وتنفيذ اللجنة العلمية لتدريس اللغة الأمازيغية أقيمت ببلدية زوارة ورشة عمل لمعلمات اللغة الأمازيغية استهدفت 64 معلمة.

هذا وقد شاركت عضو المجلس البلدي “زيتونة معمر” بالورشة التي أقيمت لوضع آلية موحدة لخطة التدريس من حيث تقسيم المناهج وطرق العطاء والوعاء الزمني كذلك معالجة المشاكل التي تم رصدها والشكاوي والملاحظات المقدمة من مراقبة التدريس بالمكتب وبعض أولياء الأمور.

حيث تم طرح كل المشاكل الفنية التي تواجه التلميذ والمعلم ومناقشتها بطريقة علمية ووضع حلول لها من خلال خطة موحدة ومعالجة عدم انضباط الجداول وتوزيع المناهج بشكل مناسب على طيلة أشهر الدراسة.

كما إن الورشة استمرت على مدى يومي السبت والأحد من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً بقاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي حيت استهدفت في يومها الأول معلمي الصف (الأول والثاني والثالث) للتعليم الأساسي وأما اليوم فكان المستهدف معلمات الصف (الرابع والخامس).

هذا وقد أشاد أعضاء اللجنة العلمية بالدور المتكامل الذي يجب أن يكون بين المعلمة وولي الأمر من حيث تشجيع أبنائهم على دراسة والاهتمام بهذه اللغة والابتعاد عن الدور السلبي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة ستتبعها ورش أخرى لحل كل الصعاب التي تواجه المعلمة والتلميذ ولاسيما أن أسئلة الامتحانات لهذه المادة في الفصل الثاني ستكون موحدة على كل المدارس وتحت إشراف المكتب واللجنة العلمية التي صرحت بذلك.