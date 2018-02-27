زليتن.. الشركة المنفذة لمشروع صيانة «جسر المدينة» تؤكد على إلتزامها بالمدة الزمنية المحددة للمشروع

أكد مدير إدارة شركة التألق المعماري المنفذة لمشروع صيانة وتحسين جسر المدينة أن الشركة ستقوم بتنفيذ المشروع في المدة المحددة له وهي اربعة أشهر ووفق الخطة الزمنية الموضوعة.

وأوضح مدير الشركة في تصريح لقسم الاعلام أن الشركة قامت بتوفير كافة المواد اللازمة لاستكمال الصيانة من حديد الحماية المجلفن والاسفلت والطلاء الخاص بالاسفلت والعلامات الإرشادية والمرورية قبل استلام المشروع وذلك تفاديا لأي تأخير او عرقلة في التنفيذ.

يذكر أن مشروع صيانة جسر المدينة قد انطلق في العشرين من شهر فبراير الجاري.