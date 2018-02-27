غريان.. مساعٍ لتقديم أسعار «موحدة» للدواء والغداء

عين ليبيا

في إطار العمل الدوري لدوريات فرع الحرس البلدي غريان من أجل تحقيق اﻷمن الغذائي للمواطن الكريم وحرصا لتقديم بيئة صحية وبالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني (جمعية حماية المستهلك) وبحضور مدير مكتب الرقابة على اﻷغذية واﻷدوية فيما يخص التسعيرة.

قامت دوريات الحرس البدي غريان بجولة على عدد من شركات اﻷدوية والمخابز داخل المدينة وذلك للوقوف على التسعيرة الحالية والتي تبين أن هناك اختلاف في التسعيرة بين المكان والأخر وسيتم مخاطبة الجهات المختصة والتي تتمثل في وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة اﻷسعار والمجلس البلدي بضرورة التحرك من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم أمام مرئ الجميع.