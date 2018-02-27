إرسال «30 طبيب» لتشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية بمدينة سرت لمدة 3 أشهر

عين ليبيا

أعلن رئيس لجنة القوافل الطبية “أشرف أبورقبة” أن قافلةً طبية تضم 30 طبيباً من كل التخصصات الطبية قد وصلت لمدينة سرت؛ لإجراء كشوفات طبية في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمدينة ولمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

وأضاف أن القافلة التي تسيرها لجنة القوافل الطبية بالوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية؛ تعمل من خلال خطة تم الإعداد لها مسبقاً؛ ستشمل تشغيل مجمع عيادات سرت المركزي أيضاً يومياً منذ الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً.