تقارير تُظهر نوايا ريال مدريد في التعاقد مع الفرعون الصغير

عين ليبيا

كشفت تقارير إعلامية من إسبانيا، عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، في صفقة تبادلية مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال موقع «الدون بالون» أن الفريق الملكي يخطط للتخلص من غاريث بيل، من خلال إبرام صفقة تبادلية مع النادي الإنجليزي، بالحصول على محمد صلاح.

وأوضحت التقارير أن قيمة التعاقد مع «الفرعون الصغير» قد تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، مما سيضطر الريال إلى دفع مقابل مالي إلى ليفربول، بالإضافة إلى منحه خدمات بيل، وفقاً لموقع «سبورت 360».

هذا ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 23 هدفاً، خلف الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.ش