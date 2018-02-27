وزارة الخارجية تكشف الستارة عن كل ما يتعلق بجوازات سفر الليبيين المغتربين

عين ليبيا

كشف مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أحمد الأربد أن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تعمل بشكل دائم ومستمر لإنجاز وطباعة وثائق السفر للمتقدمين من المواطنين الليبيين المغتربين بالخارج بدون استثناء لأحد كما أوضح أن خدمة الحصول على جواز السفر الليبي متاحة لكل الليبين وهذا حق مشروع ونوه أن إدارة الشؤون القنصلية تشرف على مكتب جوازات الإصدار الخارجي والإدارة تعمل بشكل يومي بما فيها أيام العطل الرسمية والأسبوعية الجمعة والسبت وأن كل الموظفين يعملون بجد ومثابرة سواء إدارة الشؤون القنصلية بالوزارة أو القنصليات الليبية بالخارج التي توجد بها محطات التصوير لغرض الحصول على جواز سفر وهي تسعى لأن يتحصل كل مواطنة و مواطن على جواز السفر بدون تأخير أو مماطلة أو أهمال وأن كل الطلبات حالياً هي في مرحلة التنفيذ والطباعة في مصلحة الجوازات والجنسية بالعاصمة طرابلس وبعدها تسلم لإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية لنقلها للقنصليات المعنية بالتسليم للمواطنين.

هذا وسوف تقوم مصلحة الجوزات والجنسية وشؤون الأجانب بالتنسيق مع إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية باعتبارها الإدارة المشرفة على القنصليات في الخارج بتركيب عدة محطات تصوير بالخارج ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا و إيطاليا والعاصمة لندن بالمملكة المتحدة واسطنبول بتركيا ومالطا كمرحلة أولى ، و سيكون ذلك خلال الفترة القريبة القادمة بمشئية الله تعالى وتوفيقه .

كما سيتم خلال الفترة القادمة تسليم جوازات السفر العادية للجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تم الإنتهاء من تجهيزها بالعاصمة طرابلس من خلال القسم القنصلي بالسفارة الليبية بالقاهرة .