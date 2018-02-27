«أمين عام مجلس الوزراء» يبحث تفعيل عمل “اللجنة العليا لسلامة الأغذية”

بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور الطاهر أحمد عامر خلال اجتماعه الثلاثاء، بعضوي اللجنة العليا لسلامة الأغدية المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي عبدالوهاب كمون ، و محمد الإمام تفعيل عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

كما ناقش اللقاء توفير الإمكانات المطلوبة وتذليل الصعوبات أمام عمل اللجنة، لتؤدي عملها على الوجه المطلوب .

هذا و أكد أمين عام مجلس الوزراء العمل على دعم اللجنة، حرصًا على صحة المواطن، وأمنه الغذائي، مشددًا على أهمية سلامة الأغدية التي هي جزء مهم من منظومة الصحة الوقائية في ليبيا .