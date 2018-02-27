«الولايات المتحدة» تُطالب «روسيا» بفرض احترام الهدنة في «سوريا»

عين ليبيا

طالبت واشنطن الاثنين موسكو بأن تستخدم “نفوذها” على النظام السوري لإيقاف هجومه على الغوطة الشرقية المحاصرة التي تتعرض منذ أيام عديدة لقصف عنيف على الرغم من إصدار مجلس الأمن السبت قرارًا بوقف فوري لاطلاق النار في سوريا لمدة شهر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان إن النظام السوري وداعميه الروس والايرانيين يواصلون الهجوم على الغوطة الشرقية، وهي ضاحية لدمشق مكتظة بالسكان.