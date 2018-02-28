طرابلس.. دورة تدريبية بعنوان «إدارة الحوار وفن التعامل مع الآخرين»

عين ليبيا

نظم بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم على مدى يومين متتاليين دورة تدريبية بعنوان (إدارة الحوار وفن التعامل مع الآخرين) بالتعاون مع شركة البيان للتدريب بقيادة المدرب (البرجو).

الدورة التي تواصلت على مدى يومين متتاليين واستهدفت موظفي ديوان المركز العام تهدف إلى التعريف بمفهوم إدارة وفن الحوار مع الآخرين ضمن معايير علمية حديثة تناولها المدرب بعرض لبعض التجارب العملية التي تتناول فن الحوار الذي يتسع مفهومه من حيث شكله ومضمونه وأهدافه ونتائجه.

هذا وفي ختام هذه الدورة أشدات مدير عام المركز العام (د.مسعوة الأسود) بالقائمين على هذه الدورة متمنية لهم التوفيق.

وفي ختام الدورة تم منح موظفي المركز الذين اجتازو الجورة شهائد المشاركة.