انطلاق المسابقة «الثقافية» الأولى لكلية التمريض

عين ليبيا

أُقُيمت صباح يوم الاثنين الموافق 26. 2. 2018م المسابقة الثقافية الأولى لكلية التمريض بجامعة عمر المختار بمدرج كلية الصيدلة حيث افُتتحت هذه المسابقة بآيات بينات من الذكر الحكيم تلها النشيد الوطني، ثم ألُقيت كلمة الدكتورة صباح لملوم عميد كلية التمريض والتي رحبت فيها بالحضور جميعاً وتقدمت بالشكر والثناء على الجهود التي بُذلت من إدارة الجامعة وادارة الكلية واتحاد الطلبة في الترتيب والإعداد والتجهيز لهذه المسابقة.

وبحضور د.أنس بوزهرة عميد كلية الصيدلة وعبد الوهاب حسن مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بكلية التمريض وعدد من أعضاء هيئة التدريس، استُأنفت المسابقة وفى أجواء رائعة من التنافس.وأعُلنت النتائج بتفوق طلبة السنة الأولى بكلية التمريض في هذه المسابقة واختُتمت المسابقة بمشاركة عدد من شباب دار رعاية الأيتام ثم بعد ذلك تم تكريم الفائزين بالمسابقة وهم طلبة السنة الأولى.

كما كرمت إدارة الكلية المشاركين من طلبة السنة الثانية كما تم تكريم عبد الوهاب حسن مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بكلية التمريض وفتحي محمود مسجل الكلية هذا وكرمت إدارة الكلية أعضاء هيئة التدريس.