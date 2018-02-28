الأطرش: مركز القلب بتاجوراء يُجري ما بين 10 الى 15 عملية قلب «شهريا»

عين ليبيا

قال الدكتور امحمد الأطرش رئيس قسم الجراحة بالمركز الوطني للقلب بتاجوراء في مقابلةأجرتها معه إدارة الإعلام بوزارة الصحة أن متوسط عمليات القلب التي تجرى شهريا في المركز ما بين 10 الى 15 عملية من بينها عمليات القلب المفتوح حسب ما يتوفر من مستلزمات طبية، وأن جميع العمليات أجريت على أيدي جراحين وأطقم تمريض ليبيين وكانت ناجحة بفضل الله، و هذا العدد من العمليات يمثل 15% فقط من قدرة المركز الاستيعابية، و قد بلغ عدد حالات الانتظار 250 حالة.

كما أكد الدكتور الأطرش على أن “المشكلة ليست بالكوادر مشكلتنا هي نقص المستلزمات الطبية اللازمة للجراحات” والمركز يعمل في ظروف استثنائية كما هو الحال في جميع مرافق البلد ونحن مستعدون لتشغيل المركز بنسبة 100% في حالة توفرت الظروف و الامكانيات.

و في سؤال عن الاتفاقية التي وقعت مع فريق طبي زائر قال د. امحمد الأطرش:

تم توقيع اتفاقية بين الطبيب الأمريكي (ويليم فينيك) والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإجراء عمليات قلب أطفال بواقع 36 الى 40 حالة شهريا لمدة 6 شهور إلى سنة، و قد سبق للطبيب (فينيك) أن اجرى عمليات قلب بمركز طبرق الطبي، و من المنتظر وصول الفريق الزائر في المنتصف من شهر مارس القادم، و”نحن في صدد التجهيزات للفريق” كما شمل الاتفاق تدريب أطباء و ممرضين ليبيين.