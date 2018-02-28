شحات.. تكريم «رجال الأمن» المتقاعدين

بتأمين من مديرية امن شحات وكافة الأجهزة الأمنية بالبلدية وفي قاعة بلدية شحات تم تكرَّبم معالي رئيس الوزراء و وزير الداخلية المكلف، اليوم الاثنين، لعدد من المتقاعدين من هيئة الشرطة خلال حفل أقيم بقاعة المجلس البلدي شحات.

وحضر الحفل مدير أمن شحات ورئيس مكتب العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة الداخلية وعميد بلدية شحات ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​إلي جانب عدد من مدراء الأمن والإدارة بالوزارة.

وقدّمت الداخلية بعد إلقاء الكلمات المشيدة بدور أعضاء الشرطة في المحافظة على الأمن والأمان، شهادات تقدير ودروعًا لعدد من المتقاعدين الذين ساهموا في بناء المؤسسة الأمنية، وفناء أعمارهم خدمة للوطن والمحافظة على الأمن، والحد من الجريمة.