دورة تدريبية في مجال «الاستراتيجيات الحديثة في التدريس» للمفتشين التربويين

عين ليبيا

ينظم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم فرع طرابلس بالتعاون مع المركز للتدريب وتطوير التعليم دورة الاستراتيجيات الحديثة في التدريس للمفتشين التربويين ضمن أربعة تجمعات تدريبية في كل من (المركز العام _مدرسة طرابلس الثانوية _مدرسة الجهاد_مدرسة فجر عروس البحر) بواقع 25 متدرب في مادتي العلوم والرياضيات.

الدورة تستهدف المفتشين التربويين داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى وتشمل (حي الأندلس _ طرابلس المركز _ سوق الجمعة _ أبو سليم).

وتهدف إلى التعريف بمفهوم الاستراتيجيات الحديثة في التدريس لفئة المفتشين التربويين وأهم طرق التدريس الحديثة التي يمكن للمفتش التربوي الاستفادة منها ومن ثم تقديمها للمعلمين داخل الفصول الدراسية.



هذا وقد انطلقت هذه الدورات على مستوى بلدية طرابلس الكبرى بمتابعة مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم فرع طرابلس (نادية الشهيبي) ورئيس قسم التدريب بالفرع (وليد فرعون) لكافة التجمعات التدريبية والوقوف عليها ومتابعة أداء المدربين الرئيسين التابعين للمركز العام أثناء عقد هذه الدورات المتمثلين في كل من (يوسف مسعود _ سليم الغول _ منال الجازوي_ سالمة كحيل).