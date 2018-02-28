والد نيمار يكشف الستارة عن غياب ابنه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع على الأقل

عين ليبيا

كشف والد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان، أن ابنه سيغيب ستة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة التي تعرض لها، مما يعني عدم مشاركته في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الأسبوع المقبل.

حيث أعلن فجر الأربعاء، للقناة البرازيلية لشبكة “إي إس بي إن” الرياضية «باريس سان جرمان يعرف تماماً أنه لا يستطيع الاعتماد على نيمار في مبارياته المقبلة: سيمتد علاجه من ستة إلى ثمانية أسابيع، سواء أجرى عملية جراحية أم لا».

هذا وكان باريس سان جيرمان قد أعلن أن أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، تعرض لالتواء في الكاحل وشق في مشط القدم في المباراة ضد مرسيليا (3-صفر) في الدوري الفرنسي الأحد، علماً أنه خرج قبل نهايتها بأقل من ربع ساعة، على حمالة وهو يبكي من شدة الألم.