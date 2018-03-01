«المؤسسة الوطنية النفط» تُناقش مع شركة «شلمبرجير» زيادة مُعدلات الإنتاج

عين ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله الثلاثاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مع المدير الإقليمي لشمال افريقيا لشركة شلمبرجير زياد بن حمّاد بحضور أعضاء مجلس الادارة بالمؤسسة أبو القاسم شنقير والعماري محمد والمدير العام لشركة شلمبرجير بليبيا رضا الكبير، ومدير خدمات الانتاج لشمال افريقيا بالشركة باولو أباتي، ونائب المدير العام بالشركة فرع ليبيا صالح ابو خريص، ومدير ادارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة نور الدين الشقمان.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطط الشركة في توسيع تواجدها وتوفيرها للمعدات المتعلقة بتقنيات الحفر التطويري والاستكشافي بمواقع العمليات النفطية كما تم التطرق إلى خطط متوسطة المدى لزيادة معدلات الانتاج للعام 2018