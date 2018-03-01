«العبّار» في زيارة ميدانية لمشروع مستودع غرب بنغازي النفطي

عين ليبيا

قام المستشار عبدالرحمن العبار عميد بلدية بنغازي ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط الدكتور فؤاد بالرحيم بجولة ميدانية لموقع (مشروع مستودع غرب بنغازي النفطي) بمنطقة الحليس الذي سيتم تنفيذه خلال هذا العام 2018.

ويعتبر هذا المستودع النفطي إحدى المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة البريقة لتسويق النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية بلدية بنغازي، والذي يحتوى على مستودع للوقود والمنتجات النفطية وميناء نفطي بعدة أرصفة، وعدد 12 خزان لوقود المتنوع من بنزين وديزيل وكيروسين بأنواعه وغاز بترو مسال (الطهي).

حيث يعد هذا المشروع من المشاريع التنموية الداعمة في المدينة والذي يستهدف إلى توفير مابين 1500 الي 2000 فرصة عمل بحسب المتوقع ,ويساهم في إقامة تنمية مكانية مستدامة بمدينة بنغازي الكبرى وضواحيها.

حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها تمهيد البدء في الإعمال الإنشائية، و الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للتنسيق والتعاون مابين ديوان بلدية بنغازي وشركة البريقة لتسويق النفط.