مصراتة.. أداء «القسم القانوني» لمختاري المحلات لفروع البلدية المعتمدين

عين ليبيا

استكمالاً للتنظيم الداخلي لديوان وفروع بلدية مصراتة، بناءً على ماورد بقانون (59) لسنة 2012م، ومانص عليه قرار وزير الحكم المحلي رقم (445) لسنة 2014م، بشأن لائحة مختاري المحلات.

تمت صباح اليوم الأربعاء مراسم أداء القسم القانوني لمختاري المحلات لفروع البلدية المعتمدين بقرار المجلس البلدي رقم (01) لسنة 2018م، أمام عميد البلدية، وبحضور بعض من السادة أعضاء المجلس البلدي، والسيد وكيل ديوان البلدية، ورؤساء بعض فروع البلدية، ومندوبين عن لجان التوفيق والتحكيم والمصالحة بالفروع.

كما تم تسليم النماذج، والأختام الخاصة بعمل مختاري المحلات، إداناً بالانطلاق في أداء أعمالهم المنوطه بهم.